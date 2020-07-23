Вкусные огурцы на зиму без уксуса, сахара и стерилизации Проще рецепта домашнего соленья вы и не встречали! Чтобы приготовить соленые огурцы без уксуса и сахара

Изысканное варенье «Томный полдень» по рецепту из старого немецкого журнала Баночка с вареньем — это не просто способ хранения фруктов. Если к процессу подойти с фантазией, можно

Картофельный суп со сливками и красной рыбой: вкуснятина необыкновенная Традиционный финский суп из лосося называется «Лохикейто» (Lohikeitto). Это сливочный суп с красной рыбой

Как приготовить заливной клубничный пирог на сметане Царица ягодного мира, клубника, лучше всего подходит для приготовления десертов. Особенно это касается

Любимые драники за 3 минуты: без терки! Дольше лишь картошку чистить. Драники — довольно простое и быстрое блюдо, которое мы очень любим. Картофель натирают на терке и смешивают с луком.

Бисквит на желтках: рецепт рулета с вареньем Жизнь полна сюрпризов. И мы должны быть готовы к ним. У каждого бывали такие ситуации, когда неожиданно

Сочный цветаевский пирог с малиновой начинкой: как приготовить и подать Марину Цветаеву знают по ее удивительной поэзии. Ходят слухи, что во время чтения своих стихов поэтесса

Рыба в лаваше, запеченная в духовке По рекомендациям врачей, есть рыбу нужно хотя бы раз в неделю, а лучше два. И если ваш рацион беден на