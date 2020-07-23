Кулинария
Проще рецепта домашнего соленья вы и не встречали! Чтобы приготовить соленые огурцы без уксуса и сахара
Баночка с вареньем — это не просто способ хранения фруктов. Если к процессу подойти с фантазией, можно
Безусловно, это не просто закуска, а настоящая находка для хозяйки. Готовить несладкие творожные бублики
Традиционный финский суп из лосося называется «Лохикейто» (Lohikeitto). Это сливочный суп с красной рыбой
Царица ягодного мира, клубника, лучше всего подходит для приготовления десертов. Особенно это касается
Благодаря сезону синеньких мы перепробовали уже огромное количество летних закусок. Зимние салаты тоже
Драники — довольно простое и быстрое блюдо, которое мы очень любим. Картофель натирают на терке и смешивают с луком.
Десерт «Птичье молоко» уже давно стал классическим. В 1978 году польские ванильные конфеты преобразились
Жизнь полна сюрпризов. И мы должны быть готовы к ним. У каждого бывали такие ситуации, когда неожиданно
Марину Цветаеву знают по ее удивительной поэзии. Ходят слухи, что во время чтения своих стихов поэтесса
По рекомендациям врачей, есть рыбу нужно хотя бы раз в неделю, а лучше два. И если ваш рацион беден на
Мы привыкли готовить окрошку на кефире, квасе и сметане. Каждый из вариантов обладает своим специфическим