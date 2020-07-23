Главная

Кулинария

Кулинария
06
Вкусные огурцы на зиму без уксуса, сахара и стерилизации
Проще рецепта домашнего соленья вы и не встречали! Чтобы приготовить соленые огурцы без уксуса и сахара
Кулинария
03
Изысканное варенье «Томный полдень» по рецепту из старого немецкого журнала
Баночка с вареньем — это не просто способ хранения фруктов. Если к процессу подойти с фантазией, можно
Кулинария
05
Быстрые бублики из творожного теста: с ароматной зеленью и чесноком
Безусловно, это не просто закуска, а настоящая находка для хозяйки. Готовить несладкие творожные бублики
Кулинария
05
Картофельный суп со сливками и красной рыбой: вкуснятина необыкновенная
Традиционный финский суп из лосося называется «Лохикейто» (Lohikeitto). Это сливочный суп с красной рыбой
Кулинария
03
Как приготовить заливной клубничный пирог на сметане
Царица ягодного мира, клубника, лучше всего подходит для приготовления десертов. Особенно это касается
Кулинария
06
Уже третий день натираю синенькие на терке. Блюдо — хит этого лета!
Благодаря сезону синеньких мы перепробовали уже огромное количество летних закусок. Зимние салаты тоже
Кулинария
06
Любимые драники за 3 минуты: без терки! Дольше лишь картошку чистить.
Драники — довольно простое и быстрое блюдо, которое мы очень любим. Картофель натирают на терке и смешивают с луком.
Кулинария
05
«Птичье молоко», которое можно резать ножом. Без желатина!
Десерт «Птичье молоко» уже давно стал классическим. В 1978 году польские ванильные конфеты преобразились
Кулинария
02
Бисквит на желтках: рецепт рулета с вареньем
Жизнь полна сюрпризов. И мы должны быть готовы к ним. У каждого бывали такие ситуации, когда неожиданно
Кулинария
06
Сочный цветаевский пирог с малиновой начинкой: как приготовить и подать
Марину Цветаеву знают по ее удивительной поэзии. Ходят слухи, что во время чтения своих стихов поэтесса
Кулинария
06
Рыба в лаваше, запеченная в духовке
По рекомендациям врачей, есть рыбу нужно хотя бы раз в неделю, а лучше два. И если ваш рацион беден на
Кулинария
06
Необычная и вкусная томатная окрошка. Такую мало кто пробовал!
Мы привыкли готовить окрошку на кефире, квасе и сметане. Каждый из вариантов обладает своим специфическим
© 2020