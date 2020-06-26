«Птичье молоко», которое можно резать ножом. Без желатина!

Десерт «Птичье молоко» уже давно стал классическим. В 1978 году польские ванильные конфеты преобразились в роскошный торт, придуманный в СССР. Но сегодня можно встретить уйму различных вариаций любимого лакомства. Поэтому мы решили предложить вам более простую версию десерта, приготовленную на агар-агаре.

Агар-агар — это быстро застывающий растительный загуститель. Но если вы привыкли использовать желатин, смело готовьте десерт с ним, следуя инструкции. Десерт «Птичье молоко» — очень простое и, что самое главное, быстрое угощение. Поэтому, если вам вдруг захотелось чего-нибудь сладенького, наше лакомство вас выручит.

Ингредиенты

Сметана400 г

Сахар100 г

Агар-агар1 ч. л.

Черный шоколад100 г

Кокосовая стружка30 г

Приготовление

1.Смешайте 350 г сметаны с сахаром и агар-агаром. Взбейте массу миксером до полного растворения ингредиентов. Затем разлейте сметанную смесь по креманкам на 2/3 и отправьте в холодильник на 20 минут.

2.В это время смешайте разломленный шоколад с 50 г сметаны и поставьте на водяную баню. На медленном огне доведите массу до однородного состояния.

3.Разлейте шоколадную массу по креманкам, слегка смешивая шоколад с верхним сметанным слоем. Присыпьте десерт кокосовой стружкой.

Быстрое «Птичье молоко» готово! Если хотите получить более жидкую консистенцию глазури, используйте молоко или сливки вместо сметаны. Тогда вы сможете распределить шоколадную массу более равномерно. Приятного аппетита!

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