В больших супермаркетах всегда есть стойка с журналами. Листая один из них, я наткнулась на интересный и простой рецепт овощной запеканки с фаршем. Мое внимание привлекли не экзотические ингредиенты, а способ ее подачи. Кабачки с фаршем и грибами, запеченные под соусом, красовались на моем столе в тот же вечер.

Я и раньше готовила подобные запеканки из овощей. Но, как и большинство других, выкладывала продукты слоями. Сегодня я покажу вам новый способ формирования кабачковой запеканки, который сделает традиционное блюдо более оригинальным.

Ингредиенты

Кабачок2–3 шт.

Шампиньоны200 г

Говяжий фарш350 г

Свиной фарш350 г

Помидор3 шт.

Чеснок2 зуб.

Лук1 шт.

Соевый соус2 ст. л.

Томатная паста1 ст. л.

Сметана300 г

Твердый сыр150 г

Яйцо2 шт.

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

1.Нарежьте помидоры кольцами, а грибы разделите пополам. Смешайте нарезанные овощи, добавьте соевый соус и отложите в сторону.

2.Если у вас старые кабачки, очистите их от кожуры (молодые по желанию) и нарежьте кружочками толщиной 2–3 см. Посолите и оставьте на 10 минут.

3.Измельчите лук и чеснок, смешайте с фаршем, добавьте соль и перец, хорошо перемешайте.

4.Смажьте противень маслом и начните собирать блюдо. Вертикально расположите кусочек кабачка, затем фарш, грибы, помидор, снова кабачок и так далее. Заполните весь противень.

5.Натрите сыр на мелкой терке, смешайте с томатной пастой, сметаной, яйцами и специями. Вылейте соус сверху на овощи.

6.Накройте фольгой и запекайте при 180 градусах в течение часа. За 10 минут до готовности снимите фольгу, чтобы подрумянился верх.

Блюдо из кабачков получается очень красивым и сытным. Радует то, что не нужно долго стоять у плиты, обжаривая овощные кружочки в кляре. Оригинальная сборка, потрясающий вкус и счастливые улыбки родных лучше любых слов расскажут о запеканке из кабачков. А как вам такой рецепт?

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