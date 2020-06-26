Любимые драники за 3 минуты: без терки! Дольше лишь картошку чистить.

Драники — довольно простое и быстрое блюдо, которое мы очень любим. Картофель натирают на терке и смешивают с луком. Затем обжаривают до красивого золотистого цвета и подают еще горячими. Но что, если процесс приготовления можно ускорить. «Со вкусом» расскажет вам, как приготовить драники в блендере.
Вкус картофельных блинов напрямую зависит от консистенции массы. Если натереть картофель вручную, масса не будет однородной. Измельченные до состояния пюре овощи сделают драники очень нежными. Быстрее, легче, лучше — убедитесь сами.
Ингредиенты
Картофель1 кг
Лук1–2 шт.
Яйцо2 шт.
Пшеничная мука1 стак.
Подсолнечное масло100 мл
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
1.Очистите лук и картофель, нарежьте небольшими кусочками.
2.С помощью блендера перемелите отдельно картофель, а затем лук.
3.Смешайте пюре из овощей и добавьте яйца. Хорошо перемешайте.
4.Добавьте муку. В зависимости от сочности картофеля количество муки может отличаться.
5.Приправьте солью и перцем. Жарьте на разогретом подсолнечном масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Лучше всего картофельные драники сочетаются со сметаной. Так что обязательно поставьте этот молочный продукт на стол. Узнайте, как еще можно приготовить драники, на нашем сайте. И выберите свой любимый рецепт.
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