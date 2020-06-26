Любимые драники за 3 минуты: без терки! Дольше лишь картошку чистить.

Драники — довольно простое и быстрое блюдо, которое мы очень любим. Картофель натирают на терке и смешивают с луком. Затем обжаривают до красивого золотистого цвета и подают еще горячими. Но что, если процесс приготовления можно ускорить. «Со вкусом» расскажет вам, как приготовить драники в блендере.

Вкус картофельных блинов напрямую зависит от консистенции массы. Если натереть картофель вручную, масса не будет однородной. Измельченные до состояния пюре овощи сделают драники очень нежными. Быстрее, легче, лучше — убедитесь сами.

Ингредиенты

Картофель1 кг

Лук1–2 шт.

Яйцо2 шт.

Пшеничная мука1 стак.

Подсолнечное масло100 мл

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

1.Очистите лук и картофель, нарежьте небольшими кусочками.

2.С помощью блендера перемелите отдельно картофель, а затем лук.

3.Смешайте пюре из овощей и добавьте яйца. Хорошо перемешайте.

4.Добавьте муку. В зависимости от сочности картофеля количество муки может отличаться.

5.Приправьте солью и перцем. Жарьте на разогретом подсолнечном масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Лучше всего картофельные драники сочетаются со сметаной. Так что обязательно поставьте этот молочный продукт на стол. Узнайте, как еще можно приготовить драники, на нашем сайте. И выберите свой любимый рецепт.

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