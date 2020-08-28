Как приготовить корзинки из фарша с домашним крем-сыром на закуску

Все друзья знают, что обычными котлетами я их угощать не буду. И вы не стали бы, будь у вас такая альтернатива! Вместо привычных мясных шариков я готовлю корзинки из фарша с крем-сыром. Эта идеальная и красивая закуска собирает комплименты каждый раз.

Для приготовления мясных корзинок можно выбрать любой фарш, который вам по душе. Куриное, индюшачье, говяжье, свиное мясо будут отлично сочетаться с остальными ингредиентами. Блюдо получится нежным и сочным благодаря кремовой начинке. Подавайте к столу теплыми!

Ингредиенты

Свиной фарш500 г

Лук1 шт.

Молоко100 мл

Хлеб70 г

Сметана200 г

Твердый сыр150 г

Яйцо2 шт.

Укроп по вкусу

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

1.Нарежьте лук небольшими кубиками и смешайте его с фаршем.

2.Замочите хлеб в молоке, а затем переложите его к фаршу и луку. Хорошенько перемешайте, добавьте соль и перец.

3.Застелите противень пергаментом. Из фарша скатайте шарики, выложите их на противень, приплюсните и сформируйте корзинки.

4.Натрите сыр и отваренные яйца на терке, добавьте их к сметане вместе с нарезанным укропом. Перемешайте.

5.Наполните корзинки начинкой и отправьте их выпекаться на 35–45 минут при температуре 200 °С.

Обращайте внимание на качество фарша для приготовления мясной закуски. Если видите серые или темные пятна, проходите мимо такого продукта — в нём уже начался процесс окисления. Скупайтесь только в проверенных точках, тогда блюда будут получаться вкусными и свежими.

ПОНРАВИЛОСЬ? СОХРАНИТЕ СЕБЕ НА СТРАНИЦУ, НАЖАВ НА КНОПКУ КЛАСС!!

Источник

