Как приготовить корзинки из фарша с домашним крем-сыром на закуску

Все друзья знают, что обычными котлетами я их угощать не буду. И вы не стали бы, будь у вас такая альтернатива! Вместо привычных мясных шариков я готовлю корзинки из фарша с крем-сыром. Эта идеальная и красивая закуска собирает комплименты каждый раз.
Для приготовления мясных корзинок можно выбрать любой фарш, который вам по душе. Куриное, индюшачье, говяжье, свиное мясо будут отлично сочетаться с остальными ингредиентами. Блюдо получится нежным и сочным благодаря кремовой начинке. Подавайте к столу теплыми!
Ингредиенты
Свиной фарш500 г
Лук1 шт.
Молоко100 мл
Хлеб70 г
Сметана200 г
Твердый сыр150 г
Яйцо2 шт.
Укроп по вкусу
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
1.Нарежьте лук небольшими кубиками и смешайте его с фаршем.
2.Замочите хлеб в молоке, а затем переложите его к фаршу и луку. Хорошенько перемешайте, добавьте соль и перец.
3.Застелите противень пергаментом. Из фарша скатайте шарики, выложите их на противень, приплюсните и сформируйте корзинки.
4.Натрите сыр и отваренные яйца на терке, добавьте их к сметане вместе с нарезанным укропом. Перемешайте.
5.Наполните корзинки начинкой и отправьте их выпекаться на 35–45 минут при температуре 200 °С.
Обращайте внимание на качество фарша для приготовления мясной закуски. Если видите серые или темные пятна, проходите мимо такого продукта — в нём уже начался процесс окисления. Скупайтесь только в проверенных точках, тогда блюда будут получаться вкусными и свежими.
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