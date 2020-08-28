Легендарные пирожки из жидкого теста. Сколько ни жарь, будет мало!

Недавно перебирала старые семейные книги рецептов. Сколько забытых блюд я там нашла! Пирожки из жидкого теста — одно и них. Помните такие? Они еще раньше продавались по 4 копейки по всему Советскому Союзу, а потом куда-то пропали. Хорошо, что у мамы сохранился рецепт.

Жареные пирожки с ливером запомнились тем, что в них очень много начинки. Конечно, ведь жидкое тесто получается тонким. Есть еще один небольшой секрет их приготовления. Дело в том, что лук добавляется в ливер в самом конце, а не обжаривается вначале. Сделано это для того, чтобы овощ не отдал весь свой сок и начинка получилась сочной.

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г

Вода300 мл

Дрожжи5 г

Сахар1 ст. л.

Соль1 ч. л.

Лук1 шт.

Говяжья печень150 г

Говяжье сердце150 г

Индюшиные желудочки150 г

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

1.Сперва приготовим дрожжевое тесто. Для этого хорошенько смешайте муку, воду, дрожжи, сахар и соль. Накройте миску полотенцем и оставьте на 20 минут. Затем снова перемешайте тесто, накройте и оставьте еще на 40 минут.

2.Чтобы приготовить начинку, измельчите субпродукты и обжарьте их на сковороде до готовности. Присыпьте специями по вкусу, а в самом конце добавьте измельченный лук.

3.Теперь сформируйте пирожки, накладывая начинку в тесто. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла.

Пирожки с ливером как в советские времена делаются очень быстро. Пока настаивается тесто, приступайте к приготовлению начинки. Кстати, ингредиенты для ливера могут быть любыми, на ваш вкус. А тесто отлично подойдет и для пирожков с капустой.

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