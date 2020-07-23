Уже третий день натираю синенькие на терке. Блюдо — хит этого лета!

Благодаря сезону синеньких мы перепробовали уже огромное количество летних закусок. Зимние салаты тоже уже закручены, поэтому остается экспериментировать со свежими овощами. Мы расскажем, как приготовить тушеные баклажаны по французскому рецепту. И никаких обжаренных круглых долек, как мы привыкли.
Тушеные баклажаны с чесноком можно подавать и в качестве закуски, и в качестве гарнира. Это блюдо отлично сочетается с мясом, например, дополняя его вкус и балансируя общую жирность. Подавать синенькие можно и холодными, и горячими.
Ингредиенты
Баклажан4 шт.
Чеснок4 зуб.
Петрушка1 пуч.
Тмин1 ч. л.
Помидор0,5 шт.
Подсолнечное масло по вкусу
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
1.Очистите баклажаны от кожуры и натрите их на крупной терке. Чеснок натрите на мелкой терке.
2.Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжарите сперва чеснок, а затем добавьте баклажаны.
3.Порубите петрушку и отправьте ее на сковороду. Посолите, поперчите, добавьте тмин и перемешайте.
4.Нарежьте половину помидора дольками и выложите их на баклажаны. Накройте крышкой и тушите блюдо до готовности.
Можете немного поэкспериментировать с ингредиентами для тушеных баклажанов с помидорами. Например, попробуйте натереть твердый сыр в конце приготовления. Это придаст блюду новые нотки. Специи и приправы для блюда могут быть разными — все зависит от вашего вкуса.
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