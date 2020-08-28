Рецепт — находка! Супервкусные хрустящие бомбочки с жидкой серединкой.

Любители картофеля обязательно должны попробовать необычные драники с секретом. У этого блюда весьма интересное название — картофель «Фаберже». Но, несмотря на это, готовить его просто. Я беру в помощники своего сынишку. Он с радостью катает сырные шарики. А я уже формирую картофельные драники с начинкой.

Дети очень любят такие двухслойные шарики с жидким сырно-сливочным наполнителем. Постоянно таскают по одному с тарелки, пока я жарю остальные. Я использую куриный фарш, потому что он более нежный и быстрее готовится. А еще можете добавить разных специй в мясо или кинзу в сыр. Тогда вкус блюда станет еще ярче.

Ингредиенты

Картофель8 шт.

Куриный фарш500 г

Твердый сыр200 г

Чеснок2–3 зуб.

Сливочное масло200 г

Зелень1 пуч.

Яйцо2–3 шт.

Крахмал50 г

Пшеничная мука2–3 ст. л.

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

1.Натрите сыр на крупной терке, измельчите зелень и выдавите чеснок. Смешайте эти ингредиенты с подтаявшим сливочным маслом. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики, накройте пленкой и отправьте в морозилку до полного замерзания.

2.Посолите и поперчите фарш, при желании всыпьте другие специи. Перемешайте. Натрите картофель на средней терке, поместите в дуршлаг и промойте. Когда жидкость стечет, переложите картофель в миску, добавьте яйца, соль, перец и крахмал, перемешайте.

3.Разделите фарш на равные части по количеству шариков. Смочите руки холодной водой и сформируйте из мяса лепешку, поместите внутрь сырную заготовку и замотайте в фарш.

4.Обваляйте получившуюся котлету в муке, после чего заверните в картофельную массу, плотно прижимая ее руками. Ложкой опустите шарик в разогретое подсолнечное масло. Оно должно покрывать не менее половины котлеты.

5.Обжарьте картофельную котлету со всех сторон до золотистой корочки. Выложите готовые шарики на бумажные полотенца. Когда лишний жир уйдет, подавайте на стол.

Ароматные картофельные шарики с сюрпризом внутри станут замечательной закуской. А в сочетании с овощным салатом превратятся в полноценные обед. Стоит только разрезать, и сырная начинка аппетитно растечется по тарелке, растаяв во время жарки. Сложно устоять, так что налетайте!

ПОНРАВИЛОСЬ? СОХРАНИТЕ СЕБЕ НА СТРАНИЦУ, НАЖАВ НА КНОПКУ КЛАСС!!

Источник

