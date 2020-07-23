Как приготовить заливной клубничный пирог на сметане

Царица ягодного мира, клубника, лучше всего подходит для приготовления десертов. Особенно это касается выпечки всевозможных пирогов по поводу и без. Клубничный пирог с кремом и кокосовой стружкой — прямое тому доказательство. Стоит однажды его попробовать, чтобы угощение стало вашим любимым.

Клубничный пирог на сметане готовится очень просто. Вам нужно только выбрать свежий кисломолочный продукт с жирностью 20 % и красивые ягоды. Этот проверенный рецепт попросит у вас каждая подружка!

Ингредиенты

Сметана300 г

Сливочное масло100 г

Сахар250 г

Разрыхлитель1 ч. л.

Пшеничная мука270 г

Яйцо3 шт.

Ванильный сахар10 г

Крахмал1 ст. л.

Клубника600 г

Кокосовая стружка50 г

Приготовление

1.Хорошенько смешайте 100 г сметаны и растопленное сливочное масло. Добавьте 100 г сахара, разрыхлитель и муку. Замесите тесто.

2.Смажьте форму небольшим количеством сливочного масла. Распределите тесто равномерно, формируя бортики.

3.Отдельно смешайте еще 200 г сметаны, яйца, оставшийся сахар, ванильный сахар и крахмал.

4.В форму с тестом выложите ягоды клубники и залейте жидким кремом. Сверху посыпьте кокосовой стружкой.

5.Выпекайте в духовке 40 минут при температуре 180 °С.

Сверху можно украсить заливной клубничный пирог ягодами и листочками мяты. Дайте угощению немного остыть, прежде чем подавать на стол. Лакомство получается не только ароматным и вкусным, но и очень красивым. Приятного чаепития!

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