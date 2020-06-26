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Рыба в лаваше, запеченная в духовке

Кулинария
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По рекомендациям врачей, есть рыбу нужно хотя бы раз в неделю, а лучше два. И если ваш рацион беден на морепродукты, рыба в лаваше в духовке по этому рецепту поможет быстро это исправить. Всё благодаря удачному сочетанию сразу нескольких компонентов: нежного филе, маринада, соуса и лаваша.

В результате у вас получатся аппетитные конвертики с румяной корочкой и сочным содержимым. Они с легкостью заменят мясо по-французски на праздничном столе. При этом вы приготовите их от силы за час! Вы можете выбрать любое филе: от хека до рыбы лососевых пород, этот рецепт подойдет для любой рыбы.

Ингредиенты

Филе белой рыбы600 г

Лаваш3 шт.

Лук1 шт.

Яйцо2 шт.

Твердый сыр60 г

Горчица0,5 ч. л.

Петрушка15 г

Помидор2 шт.

Сметана3 ст. л.

Уксус2 ст. л.

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Подсолнечное масло по вкусу

Вода100 мл

Приготовление

 

1.Лук почистите, нарежьте кольцами и замаринуйте в уксусе и воде с солью и перцем на 15 минут. Затем измельчите половину лука и зелень в блендере с яйцом, горчицей и парой ложек масла. Соус готов!

2.Нарежьте помидоры, а рыбное филе поделите на две-три части. Обваляйте рыбу в соусе.

3.Нарежьте лаваш на полосы, выложите в центр каждой по кружочку помидора, сверху — рыбу, еще чуть-чуть соуса и лука, который остался замаринованным.

4.Заверните рыбу в конвертик, как на фото, и выложите на противень. Затем смешайте сметану с натертым сыром и щепоткой соли, смажьте лаваш сверху и выпекайте 35 минут при 180 градусах.

 

Использование лаваша для приготовления мясных и рыбных блюд не редкость. В грузинской кухне, например, на лаваш выкладывают свежеприготовленное на огне мясо, чтобы он впитал в себя аромат и сок. Точно так же и здесь! Осталось только приготовить салат из свежих овощей и можно подавать на стол.

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