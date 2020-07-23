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Картофельный суп со сливками и красной рыбой: вкуснятина необыкновенная

Кулинария
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Традиционный финский суп из лосося называется «Лохикейто» (Lohikeitto). Это сливочный суп с красной рыбой, наподобие всем известной ухи. Отличается финская уха насыщенным вкусом, а еще туда добавляют жирные сливки.

Готовится такая вкуснятина буквально полчаса, количество ингредиентов рассчитано на 6 порций. В одной тарелке супа 630 калорий, так что его диетическим не назовешь. Но в качестве исключения можно порадовать себя классикой скандинавской кухни в какой-нибудь праздник и накормить таким супом родных.

Ингредиенты

Лосось600 г

Картофель600 г

Помидор2 шт.

Лук1 шт.

Сливки500 мл

Лавровый лист3 шт.

Вода1,5 л

Оливковое масло3 ст. л.

Сливочное масло1 ст. л.

Петрушка1 пуч.

Черный перец (молотый) по вкусу

Соль по вкусу

Морковь1 шт.

Приготовление

1.Натрите на крупной терке морковь и нарежьте репчатый лук кубиком. Обжарьте лук и морковь до мягкости в кастрюле с 3 ст. л. растительного масла, в которой будете варить суп.

2.Когда лук станет прозрачным, добавьте в кастрюлю нарезанные кубиком помидоры и всё перемешайте лопаткой.

3.Налейте в кастрюлю с овощами 1,5 л чистой фильтрованной воды. Затем почистите картофель и мелко его нарежьте. Высыпьте картофель в кастрюлю, посолите суп.

4.Варите суп 15 минут, затем добавьте в кастрюлю нарезанный средними кусочками лосось или другую красную рыбу. Перемешайте суп и добавьте сушеную или свежую порезанную зелень.

5.Добавьте в суп лавровый лист и жирные сливки, варите суп еще 10 минут на слабом огне.

Мы уверены, что вы не останетесь равнодушными к этому невозможно вкусному, да еще и нарядному супу «Лохикейто». Нельзя сказать, что красная рыба, тем более свежая, у всех в свободном доступе, да и стоит она недешево. Изредка ведь можно побаловать себя и близких сливочной финской ухой, не так ли?

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